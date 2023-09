Formula 1 | Analisi prove libere a Monza: molto bene Sainz, Red Bull ancora davanti nel passo gara

Si sono concluse le prove libere del venerdì a Monza. La Ferrari si è presa la scena nella seconda sessione, con Sainz davanti a tutti e in super palla nel giorno del suo compleanno. Le due SF-23 dello spagnolo e di Leclerc montano un nuovo motore endotermico, il che può fare la differenza nel Tempio della Velocità. La Red Bull è sembrata dietro quantomeno nel giro secco, ma sul passo gara ancora una volta Verstappen e Perez hanno fatto la differenza. Il messicano però, dopo un buonissimo inizio di weekend, si è andato a stampare al muro alla Parabolica, non concludendo di fatto la sua giornata e rimettendogli un po’ di dubbi in testa. Ottima giornata per la McLaren, quantomeno nel finale, con Norris secondo e Piastri quarto.

E’ sembrata molto in difficoltà la Mercedes, specialmente quella di Hamilton, con il sette volte campione del mondo inglese che non è stato in grado di portare al termine la simulazione di qualifica con le gomme soft. Ricordiamo tra l’altro, che in questo weekend andrà in scena l’ATA, ossia l’Alternative Tyre Allocation, e questo vuol dire che in Q1, Q2 e Q3 sarà obbligatorio l’utilizzo, rispettivamente, di gomme dure, medie e soft. La giornata di oggi è stata infatti molto intensa a partire dalla prima sessione, con i piloti volti a provare intensamente le hard, simulando la prima parte della qualifica. Al pomeriggio grande concentrazione su medie e soft.

Sul passo gara, come già scritto in precedenza, la Red Bull ha fatto molto bene, e occhio a non considerare troppo quei 24 alti di Leclerc e Sainz, fatti subito dopo il rientro in pista dopo la bandiera rossa causata da Checo, a quattro minuti dalla fine. I 25 fatti segnare dopo però ci rendono l’idea di come la SF-23, molto scarica a Monza, ancora più della RB19 in certi frangenti, possa essere davvero competitiva. Il problema potrebbe nascere sul degrado gomme, un qualcosa che la vettura di Maranello ha sofferto specialmente nella prima parte di stagione, ed essendoci le mescole più morbide della gamma Pirelli, con una macchina scarica, i guai potrebbero arrivare nel corso della gara. Tanti dubbi dunque che al momento non possiamo sciogliere, non ci resta quindi che continuare a guardare il weekend con parecchio interesse. Occhio alla Williams, stabilmente in top ten con Albon e diversi giri importanti nella simulazione passo gara.