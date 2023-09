Formula 1 | Mercedes, Hamilton non è convinto dopo le libere del venerdì

Prove libere particolarmente complicate per la Mercedes, che a Monza ha visto Hamilton chiudere la giornata addirittura in diciassettesima posizione. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a migliorare il suo tempo nel momento in cui ha indossato le gomme a mescola morbida, e la W14 sembra soffrire e non poco le caratteristiche del tracciato brianzolo specialmente con basso carico di carburante. Sui long run le cose sembrano migliorare, più per Russell che per Hamilton a dire il vero, con Lewis che pare non abbia trovato quel feeling che invece il suo compagno di squadra sembra avere a bordo della monoposto colorata di nero.

ANALISI PROVE LIBERE

“Per quanto mi riguarda è stato un venerdì nella norma – ha ammesso Hamilton. La macchina è affidabile e abbiamo portato al termine il programma di lavoro prefissato, verificando e testando tutto ciò che c’era da provare. Chiaramente bisogna imparare tanto dalla giornata di oggi, dovremo lavorare un po’ per cercare di migliorare in vista di domani, ma è una cosa che riusciamo sempre a fare. So che la squadra ce la metterà tutta durante la notte per avere un buon bilanciamento della vettura domani e in modo da poter essere più veloci”.