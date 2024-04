F1 | Ferrari, Sainz: “Hamilton a Maranello un duro colpo, pensavo di rinnovare”

La Ferrari è stata la prima squadra a scoprire le carte in ottica 2025, annunciando la futura line up prima dell’inizio dell’attuale stagione. Lo scorso 1 febbraio infatti la scuderia del Cavallino ha ufficializzato il mancato rinnovo di contratto per Carlos Sainz e nel contempo ha ufficializzato come sostituto dello spagnolo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Sainz ha ammesso che non si aspettava un epilogo del genere con la Rossa, credendo invece che a Maranello lo avrebbe tenuto al fianco di Charles Leclerc. Lo spagnolo, arrivato nella squadra del Cavallino nel 2021 al posto di Sebastian Vettel, nonostante una decisione difficile da accettare non si è abbattuto e anzi vuole concludere nel migliore dei modi la sua esperienza con la Ferrari. La stagione di Carlos lo ha visto andare sempre a podio, centrando anche la vittoria in Australia, tranne nell’ultimo appuntamento in Cina (concluso in P5) dove la SF-24 è stata protagonista di una gara difficile.

“Hamilton a Maranello è stato un duro colpo, non me lo aspettavo – ha dichiarato Sainz intervistato da Sportweek, settimanale de La gazzetta dello Sport – Ero abbastanza sicuro che avrei rinnovato il contratto con la Rossa. Ma sarà il mio ultimo anno con la squadra e voglio solo pensare a fare il massimo per il Cavallino”.