F1 | Aston Martin, Stroll non riesce a completare nemmeno un giro a Monza

Venerdì magro per Lance Stroll, che ha ceduto la sua AMR23 a Felipe Drugovich nella prima sessione di libere. Il canadese è tornato al volante della propria vettura nelle FP2, soltanto per tornare subito ai box a causa di un problema al sistema di alimentazione. Stroll non riesce così nemmeno a segnare un giro cronometrato, sacrificando del tutto la prima giornata di libere a disposizione.

“Non so quale sia il nostro vero potenziale, perché non sono riuscito a completare nemmeno un giro: un problema al sistema di alimentazione mi ha impedito di segnare un tempo nelle FP2. La squadra è comunque riuscita a recuperare dei dati grazie a Fernando e Felipe, per cui almeno abbiamo alcuni dati su cui lavorare per domani”.

Grande opportunità, invece, per Felipe Drugovich: il brasiliano ha portato a termine il programma previsto per la prima sessione di libere, segnando il diciottesimo tempo in classifica. I suoi dati saranno quindi fondamentali per Stroll, che scenderà in pista per la prima volta praticamente nelle FP3.

“Mi sono davvero goduto il tempo in pista con la AMR23: questa vettura è davvero fantastica. Mi aspettavo che la stabilità potesse essere compromessa dal set-up e dai basissimi livelli di aderenza, ma sono rimasto soddisfatto dalla risposta della vettura, avevo fiducia e sono riuscito subito a spingere – ha raccontato Drugovich – a causa dell’Alternative Tyre Allocation, abbiamo avuto un solo set a disposizione per tutta la sessione, ma siamo risusciti a completare l’intero programma con le medie e sono soddisfatto. Spendo tanto tempo al simulatore per cercare di aiutare la squadra con il lavoro di sviluppo, ed essere finalmente al volante mi da la prova di quanto la vettura sia migliorando e quando il nostro lavoro sia importante. Apprezzo davvero questa opportunità da parte del team ed è un piacere essere di nuovo in pista con loro”.