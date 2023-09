F1 | Alfa Romeo, venerdì difficile per Bottas e Zhou

Weekend importante per l’Alfa Romeo, che si ritrova a correre nel Gran Premio di casa davanti all’intera squadra e ai tifosi con l’inedita livrea tricolore. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, però, non sono riusciti ad avvicinarsi più di tanto alla top 10 durante le prove libere: il finlandese ha subito perso tempo nella fase iniziale delle FP1, a causa di un problema informatico, segnando solo il quindicesimo miglior tempo. Nella seconda sessione di prove libere, invece, Bottas riesce a migliorarsi, mettendosi in dodicesima posizione, ma la Q3 sembra ancora lontana.

“Correre davanti a così tanti dei nostri colleghi di Hinwil e con così tante magliette dell’Alfa Romeo sugli spalti è davvero imcredibile, riusciamo a sentire il supporto dei tifosi e speriamo di poter ripagare tutto questo affetto durante il weekend – ha detto per prima cosa Valtteri – non è stato uno dei nostri migliori venerdì, a partire da un piccolo problema ai software, che abbiamo riparato in fretta, ma ci ha fatto comunque perdere un po’ di tempo nella prima sessione. Abbiamo fatto di progressi nelle FP2 e c’è ancora una sessione di prove libere a disposizione per perfezionare il set-up prima delle qualifiche. C’è ancora del lavoro da fare stanotte, per cercare di fare dei passi avanti ed essere competitivi in qualifica”.

Venerdì complicato anche per Zhou Guanyu: il cinese è rimasto costantemente ai piedi della classifica, mai completamente a suo agio con una vettura che sembra avere un problema non ancora identificato.

”È grandioso essere qui a Monza, la nostra gara di casa. L’atmosfera è incredibile, ma nonostante gli entusiasmi, oggi non siamo riusciti a completare il lavoro come ci aspettavamo. Abbiamo subito un problema tecnico all’inizio delle FP1, ma in generale, ho sempre avuto la sensazione che qualcosa non andasse durante le sessioni. Dobbiamo capire dov’è il problema e cercare di fare un passo avanti domani§: lavoreremo tutti sodo, con l’obiettivo di fare una buona performance in qualifica e portare a casa un buon risultato sia sabato, sia domenica”.