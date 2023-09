Formula 1 | Mercedes, Russell e Hamilton in difficoltà a Monza

Il Gran Premio d’Italia inizia con grande difficoltà per la Mercedes. La squadra di Brackley ha chiuso in nona e diciassettesima posizione con Russell e Hamilton. Il giovane inglese è sembrato un po’ più ottimista del più quotato compagno di squadra, ed è un po’ una consuetudine, mentre il sette volte campione del mondo ha riscontrato parecchie problematiche sia sul giro secco, non essendo riuscito a completarne uno decente con le gomme soft, che sul ritmo gara, solitamente cavallo di battaglia della W14.

ANALISI PROVE LIBERE

“Venerdì complicato – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Queste difficoltà sono dovute in parte alle bandiere rosse, ma anche perché la macchina non è nella giusta posizione. Questo significa che avremo un po’ di lavoro da fare per mettere a punto l’assetto giusto per il resto del weekend. Il giro singolo e il long run hanno bisogno di essere sistemati se vogliamo essere realmente competitivi. Non c’è molto altro da dire, dobbiamo solo andare avanti con il lavoro per sistemare la macchina”.