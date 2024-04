F1 | Ferrari mostra i primi particolari in blu della livrea per il GP di Miami [FOTO e VIDEO]

F1 Ferrari GP Miami – Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, Ferrari ha confermato l’utilizzo di una livrea speciale per il prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Per citare lo storico legame fra Ferrari e il mondo racing statunitense, nell’anno del 70° anniversario della presenza del marchio, la Rossa utilizzerà una grafica che riprenderà anche il blu in due tonalità, Azzurro Dino e Azzurro La Plata, omaggiando di fatto la presenza del Cavallino in America.

Una scelta che verrà ripresa anche nell’abbigliamento e nelle tute dei piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, già presentate questa mattina tramite dei post pubblicati su “X” e sui social del Cavallino. A Miami, ricordiamo, la Rossa proverà a dimenticare la brutta parentesi di Shanghai anche grazie all’arrivo delle prime novità tecniche sulla SF-24 (il pacchetto di update completo verrà portato in pista solo due settimane dopo ad Imola).

