Formula 1 | Norris non pensa al podio: McLaren in difficoltà a Monza nonostante il secondo posto

Il secondo posto al termine delle prove libere di Monza è stato conquistato da Lando Norris. La McLaren è stata “nascosta” per quasi tutta la giornata, fino all’ultimo tentativo con gomme soft nuove. Un qualcosa che probabilmente non è stato voluto dal team di Woking, con le due MCL60 che pare abbiano sofferto per gran parte di questo venerdì, mentre le temperature più basse sembra abbiano favorito i due piloti della storica squadra britannica. Lando infatti mantiene saldamente i piedi per terra, e non pensa al podio per la gara di domenica.

ANALISI PROVE LIBERE

“Onestamente siamo stati piuttosto lenti per tutta la giornata fino all’ultimo tentativo – ha ammesso Norris a Sky. Probabilmente le temperature più fresche a fine giornata, con le gomme nuove e sul giro secco ci hanno permesso di essere più competitivi come sempre in queste condizioni, ma sugli altri pneumatici abbiamo faticato di più, specialmente quelli già usati. Sulle medie, rispetto alla Ferrari, eravamo più lenti di sei/otto decimi, poi però con le morbide nuove c’era quell’aderenza in più e che ha aiutato il nostro bilanciamento, però sono stati fatti dei buoni progressi, anche tra le due sessioni, cambiando l’ala e mettendone una a basso carico, ci siamo avvicinati ma dobbiamo ancora lavorare. Podio? E’ improbabile perché non c’è il passo gara, ci è mancato tanto negli ultimi weekend, ma non per qualche motivo in particolare. Adesso arrivano piste calde e siamo tornati a faticare come in passato, questo conferma che bisogna lavorare ancora su una macchina buona, ma non abbastanza”.