Ferrari | Sainz sulla manovra di Leclerc in partenza: “E’ meglio che non dica nulla…”

Continuano le scintille in casa Ferrari dopo il Gran Premio della Cina. Tra Sainz e Leclerc il rapporto in pista sembra essersi inasprito nel weekend di Shanghai, a cominciare da quanto accaduto nella Sprint Race, quando il monegasco, dopo una difesa al limite del compagno di squadra, si è aperto in radio accusandolo di lottare più con lui che con gli altri. Tra i due le cose sembrano essersi più o meno sistemate già dopo le qualifiche, quando su specifiche domande, entrambi hanno asserito come sia tutto rientrato. Beh, a giudicare da quanto accaduto ieri, non è andata proprio così: in partenza, Leclerc ha chiuso la porta a Sainz in curva 1, restituendogli il “favore” del giorno prima e dando tra l’altro la possibilità agli avversari, Russell su tutti di guadagnare diverse posizioni.

Ferrari, Sainz: “La manovra di Charles ci è costata due posizioni”

Al termine della gara, ai microfoni di Sky UK, quindi i cugini inglesi della TV ufficiale italiana per quanto concerne la trasmissione della Formula 1, lo spagnolo ha rispedito le accuse del giorno prima al buon Charles, commentando così: “Preferisco non dire nulla. E’ chiaro come quella manovra ci abbia fatto perdere due posizioni, non ha aiutato nessuno dei due”.

