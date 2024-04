Formula 1 | Capelli: “Ferrari in Cina ha pagato più di tutti le gomme più dure” [VIDEO]

Formula 1 Ferrari – Presente a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato la prestazione non positiva della Ferrari nell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come Carlos Sainz e Charles Leclerc non siano riusciti ad estrarre il massimo della performance dalle gomme più dure, soprattutto nella seconda metà di gara.

Secondo il talent di Sky, la SF-24 si è rivelata una vettura “debole” con i composti più duri, ovvero quelli da gara, ritrovandosi in una situazione di difficoltà non solo nel confronto con la Red Bull, ma anche con la McLaren. Un week-end non semplice, il primo della stagione, che ha costretto i piloti a gareggiare sulla difensiva. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara di Shanghai al quarto posto, mentre Sainz si è dovuto accontentare della quinta piazza. Appuntamento tra due settimane a Miami per la prima prova stagionale in terra statunitense.