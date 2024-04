F1 | Carlos Onoro sul futuro di Sainz: “Non ci saranno novità a breve”

Ci vorrà ancora del tempo per conoscere il futuro di Carlos Sainz. L’unica certezza per quel che riguarda lo spagnolo è la fine del suo rapporto contrattuale con la Ferrari che si esaurirà al termine di questa stagione, con Carlos che lascerà il proprio sedile a Lewis Hamilton. L’attuale alfiere del Cavallino è in cerca di una nuova sistemazione anche se, al momento di certo, non c’è ancora nulla nonostante i vari rumors che lo vedono al centro delle cronache di mercato.

Discutendo del futuro del suo assistito, Carlos Onoro, ha ammesso come quello attualmente in corso sia un periodo attivo per quel che riguarda i piloti ma che al momento non ci saranno comunicati ufficiali che riguarderanno Sainz a stretto giro.

“Quello in cui ci troviamo è un periodo interessante – ha dichiarato Onoro, intervistato dal podcast F1 Nation – C’è agitazione per quel che riguarda il mercato piloti, ritengo che ci saranno movimenti nelle prossime settimane. Se ci riguarderanno? Potete dormire sonni tranquilli tra Cina e Miami, non avremo grandi novità”.