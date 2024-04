F1 | Sainz: “Ogni opzione è praticabile per il mio futuro”

Il futuro di Carlos Sainz è ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo, che al termine della stagione lascerà il proprio sedile in Ferrari a Lewis Hamilton, non ha ancora scelto la destinazione dove continuerà la propria carriera in Formula 1. Al tempo stesso l’attuale alfiere del Cavallino, che finora ha disputato un ottimo inizio di stagione che lo ha visto conquistare la vittoria nell’appuntamento disputato a fine marzo sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne, ha la possibilità di poter valutare al meglio le proposte che gli arriveranno.

Tra le scuderie maggiormente chiacchierate su Sainz figurano Mercedes e Sauber (Audi). La casa della Stella non si è ancora espressa sul sostituto di Lewis Hamilton, nonché futuro compagno di squadra di George Russell, come la scuderia di Hinwil alle prese con la scelta della line up ideale in vista della partnership con la casa dei quattro anelli. A tal proposito nella giornata di ieri la Sauber ha ufficializzato l’ingaggio di Nico Hulkenberg per il 2025, primo tassello di un processo che vedrà il team elvetico cambiare pelle per quel che riguarda la formazione di piloti.

“Tutte le opzioni sono praticabili in questo momento per me perché non ho un contratto per il prossimo anno, quindi devo considerare tutto”, ha dichiarato Sainz citato da RacingNews365.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Considerato l’enorme cambiamento normativo nel 2026, considero il 2026 un po’ come un lancio di una monetina. È impossibile sapere in questo momento chi riuscirà a fare bene”.