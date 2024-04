F1 | Red Bull, Marko sul rinnovo di Perez: “Le richieste di Checo riguardano la durata del contratto”

Tra le squadre che non hanno fatto ancora chiarezza sulla propria futura line up figura anche la squadra campione del mondo in carica. La Red Bull infatti non ha ancora sciolto le riserve per quel che riguarda il prolungamento o meno di Sergio Perez, il cui attuale contratto con Milton Keynes scade al termine della stagione.

Quella della squadra anglo-austriaca non sarà una decisione che verrà comunicata a stretto giro, ma nel frattempo si gode l’ottimo stato di forma di Perez in questo primo scorcio di stagione. Il messicano è stato finora protagonista di un soldio avvio di campionato, dove è sempre andato a podio eccezion fatta per la gara di Melbourne. Dove però, in virtù anche del ritiro di Max Verstappen, è stato l’unico a portare a traguardo la RB20.

Discutendo del futuro di Perez, Helmut Marko ha ammesso che con le giuste condizioni e con una continuità di risultati non ci dovrebbero essere problemi per la fumata bianca tra la Red Bull e lo stesso Checo.

“Finché Checo è in buona forma come adesso e arriva con condizioni ragionevoli per un prolungamento non abbiamo nulla contro di lui”, ha dichiarato Marko intervistato da OE24.

Marko poi, continuando a discutere del futuro di Perez, ha detto: “Porta con sé anche sponsor messicani. Le sue richieste riguardano maggiormente la durata del contratto”.