Formula 1 | Ferrari, Leclerc alla ricerca del giusto bilanciamento

Sesta posizione per Charles Leclerc nelle libere di Monza. Considerando l’ottima prestazione di Sainz sul giro secco, avendo eseguito il miglior tempo della giornata, il monegasco è consapevole di avere una Ferrari in grado di poter ottenere un buon risultato in questo weekend, ma rispetto al compagno di squadra ha sofferto più del previsto nella simulazione qualifica, dovendo lottare un po’ con il bilanciamento. E’ soddisfatto invece per quanto riguarda il long run, in linea con Sainz e secondo soltanto alla solita Red Bull.

ANALISI PROVE LIBERE

“È stata una giornata impegnativa – ha ammesso Leclerc dopo le prove libere. La nostra prestazione è stata abbastanza buona anche se ho faticato un po’ con il bilanciamento. Dobbiamo lavorarci ancora in vista di domani, specialmente sul giro secco. A livello di long run invece mi sono trovato più a mio agio”.