Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon fuori dalla top ten nelle libere

Venerdì di test per l’Alpine a Monza. La squadra francese ha provato diverse soluzioni per il prosieguo della stagione, completando il programma di lavoro e trascurando forse un po’ il weekend di gara. Da domani però si dovrà cambiare passo sia per Gasly che Ocon, rispettivamente al tredicesimo e al quindicesimo posto. La A523 dovrebbe adattarsi particolarmente bene al tracciato del Parco brianzolo, essendo molto veloce sul dritto, e arrivare in Q3 sarà l’obiettivo da conquistare, pur conoscendo l’elevata competizione per entrare in top ten.

ANALISI PROVE LIBERE

“In pista è stata una giornata piuttosto positiva – ha detto Gasly. Non spettacolare per noi, perché abbiamo svolto un programma specifico e ricco di insegnamenti per il team. I tempi non rispecchiano i nostri obiettivi, ma conosciamo le aree nelle quali migliorare e speriamo di essere in una posizione più forte domani. C’è tanta strada da fare nel corso del weekend e adesso analizzeremo i dati per trovare una soluzione sull’assetto da usare per le qualifiche”.

“Il nostro venerdì è stato impegnativo con tante cose da vedere – ha dichiarato Ocon. Siamo riusciti a completare il nostro programma, ma penso che ci siano diverse cose da considerare per essere più competitivi su questa pista ad alta velocità. La chiave sarà quella di trovare il set-up giusto in vista di domani, perché sarà una qualifica impegnativa. C’è del lavoro da fare stasera e so che spingeremo tutti per essere in una buona posizione nella gara di domenica”.