Formula 1 | Fiducia Sainz dopo il primo posto nelle libere: Ferrari in forma a Monza

C’è tanta fiducia nelle parole di Carlos Sainz al termine della prima giornata di prove libere a Monza. Il pilota della Ferrari ha chiuso la seconda sessione in prima posizione, dimostrando come la SF-23 si sia adattata molto al tracciato brianzolo. La configurazione della monoposto, molto scarica, potrebbe dare qualche problema per quanto concerne il degrado delle gomme nel corso della gara, e non avendo provato a sufficienza i long run oggi, la questione resterà un’incognita, a meno che non venga sfruttata in tal senso la terza sessione di domani mattina.

ANALISI PROVE LIBERE

“Nel complesso è stato un venerdì positivo – ammette Sainz. La vettura sembra in forma questo weekend, anche grazie a caratteristiche della pista che ci sono più confacenti. Siamo solo all’inizio e domani non sarà affatto facile perché i valori sono molto ravvicinati con tante vetture in un fazzoletto di centesimi. Continueremo a lavorare per trovare ancora più prestazione, specialmente nel long run dove credo ci sia margine per migliorare. Voglio ringraziare tutti i tifosi: è bello guidare davanti a loro qui a Monza”.