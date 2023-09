F1 | AlphaTauri, Tsunoda punta al Q3

Prima sessione positiva per i due piloti AlphaTauri: Yuki Tsunoda riesce a segnare il nono miglior tempo, mentre Liam Lawson, sostituto dell’ infortunato Ricciardo, si ferma in tredicesima posizione. È stato il giapponese a concentrarsi sulla preparazione del set-up, scivolando però in quattordicesima posizione. Le bandiere rosse non hanno permesso uno svolgimento lineare del lavoro per la casa di Faenza, ma Tsunoda è fiducioso, convinto che la vettura possa portarlo il Q3.

“Quella di oggi è stata una normale giornata di prove. Abbiamo completato dei test nelle PL1 e girato normalmente in PL2. Le prestazioni della vettura devono ancora migliorare. Conosciamo i nostri limiti e dobbiamo tirare fuori un paio di decimi per poter entrare in Top 10. Abbiamo fatto un grande passo avanti nelle velocità sul dritto, dove solitamente soffriamo e adesso siamo più plausibilmente nella parte più alta dello schieramento. A causa della bandiera rossa, siamo riusciti a fare solo un paio di giri del long-run, quindi dobbiamo vedere come andremo domani. Voglio assolutamente arrivare in Q2 e possibilmente anche in Q3, stasera quindi analizzeremo meglio i dati per essere pronti in vista delle qualifiche”.

Sessione di apprendimento, invece, per Liam Lawson. Il neozelandese è stato chiamato a sostituire Daniel Ricciardo, a seguito dell’incidente dell’australiano a Zandvoort. Quello di Monza è il primo weekend completo per lui, che ha sfruttato le prove libere per acquisire fiducia al volante della AT04.

“Oggi abbiamo completato il nostro programma ed è importante, perché domani avremo ancora un po’ di tempo durante le PL3 per prepararci per le qualifiche. Il cambio di mescola degli pneumatici per le qualifiche è qualcosa che non ho ma sperimentato in Formula 1, ma mi concentrerò sul warm up delle gomme per tirare fuori il massimo, soprattutto per quel che riguarda la gomma dura in Q1. Yuki è stato un ottimo compagno di squadra e Daniel mi ha dato ottimi consigli prima della gara della scorsa settimana, entrambi sono stati di grande aiuto, così come tutto il resto del team che ha cercato di supportarmi per portarmi a regime il più rapidamente possibile. Adesso si tratta solo di migliorare e concentrarmi per sentirmi a mio agio al volante e nella gestione della vettura”.