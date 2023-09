F1 | GP Italia, prove libere 2: Sainz e Norris dettano il passo a Monza

F1 GP Italia risultati prove libere 2 – Miglior tempo per Carlos Sainz nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Con un crono di 1’21″355 ottenuto con gomme soft, l’iberico è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempo, confermando di fatto i buoni riscontri cronometrici ottenuti nelle libere di questa mattina.

Indicazioni importanti, attese dopo le difficoltà patite a Zandvoort, che la Rossa cercherà di ribadire anche nel proseguo di questo fine settimana. Con il secondo tempo, lontano appena 19 millesimi, si è classificato Lando Norris con una McLaren finalmente competitiva anche in configurazione a basso carico aerodinamico, seguito da Sergio Perez – autore di un contatto con le barriere sul finale della sessione che ha costretto il Direttore di Gara ad interrompere sul finale le libere – Oscar Piastri e Max Verstappen, il quale si è focalizzato principalmente sulla ricerca del miglior set-up in ottica gara.

Sesto Charles Leclerc, seguito a ruota da Alexander Albon, Fernando Alonso e George Russell, veloce come stamattina sul ritmo, ma anche ben lontano dai migliori riscontri sulla simulazione qualifica. Chiude la graduatoria della top dieci Nico Hulkenberg. Solo 17° Lewis Hamilton, fin qui autore solo di simulazioni sul passo. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere, la quale servirà a piloti e squadre per preparare la qualifica che andrà in scena domani pomeriggio alle 16.00.