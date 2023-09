Formula 1 | McLaren, Piastri chiude il venerdì di Monza in quarta posizione

Buon risultato per la McLaren nelle prove libere del Gran Premio d’Italia. A Monza, Oscar Piastri ha completato il quartetto avanzato composto anche dal compagno di squadra Lando Norris, secondo. L’australiano si è classificato quarto sfruttando le condizioni evidentemente favorevoli alla MCL60, che nel corso della giornata ha faticato forse più del previsto, per stessa ammissione del pilota britannico. Per Oscar è stata invece la prima volta a Monza con una vettura di Formula 1: la sensazione è che la terza sessione di prove libere ci darà qualche indicazione in più anche per quanto concerne le due vetture del team di Woking.

ANALISI PROVE LIBERE

“Il nostro venerdì è stato piuttosto positivo per me e la squadra – ha ammesso Piastri al termine della seconda sessione di prove libere a Monza. Credo che ci siano ancora delle cose da sistemare e sulle quali dobbiamo lavorare per migliorare la prestazione della vettura, ma il ritmo sul giro secco sembra molto buono. Vedremo come andrà a finire in qualifica, perché ci sono ancora delle cose da analizzare, ma tutto sommato la prima giornata di lavoro non è andata affatto male, anzi”.