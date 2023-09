Formula 1 | Mercedes, Russell: obiettivo migliorare il giro veloce a Monza

Il venerdì della Mercedes a Monza non è stato particolarmente soddisfacente. La W14 ha sofferto e non poco la configurazione della pista brianzola, e sul giro secco quantomeno ha avuto molte difficoltà. Chi dei due piloti sembra aver patito meno questa situazione è stato George Russell, nono al termine della seconda sessione e consapevole di come ci sia tanto da lavorare sulla monoposto in configurazione da qualifica. Sul passo gara, la situazione pare migliorare, come di consueto quando si parla del team di Brackley in questa stagione.

ANALISI PROVE LIBERE

“E’ fantastico guidare a Monza e guidare la vettura con queste velocità – ha detto Russell. Le caratteristiche sono molto diverse rispetto a quelle della scorsa settimana a Zandvoort, quindi ci siamo dovuti adattare molto velocemente ma è stato molto divertente. La monoposto si comporta abbastanza bene, ma ci sono dei miglioramenti da fare specialmente quando montiamo la gomma soft. Il ritmo nei long run è sembrato ottimo, quindi il nostro obiettivo sarà quello di trovare più velocità possibile nelle qualifiche”.