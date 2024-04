Formula 1 | GP Cina, Ferrari paga dazio a Shanghai: il commento di Carlo Vanzini [VIDEO]

Formula 1 GP Cina Ferrari – Come ampiamente temuto nelle scorse settimane, la Ferrari non è riuscita a confermarsi alle spalle della Red Bull nell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante le buone performance delle scorse settimane, dettate da una SF-24 finalmente competitiva sul passo gara, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dovuto gareggiare sulla difensiva a Shanghai, portando a casa “solo” un quarto e quinto posto. Due piazzamenti che trovano una spiegazione con le caratteristiche del tracciato, non congeniali alla SF-24, e con le basse temperature registrate per tutto il fine settimana, le quali hanno amplificato il problema della messa in temperature delle mescole.

Due particolari su cui la Rossa sta lavorando e che potranno essere ridimensionati, almeno parzialmente, con le novità in cantiere per le prossime settimane. Prossimo appuntamento tra due settimane a Miami per il primo round mondiale in terra statunitense.