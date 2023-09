F1 | Red Bull, venerdì complicato per Verstappen a Monza

Max Verstappen si mette al comando della prima sessione di libere a Monza. L’olandese si è preso, però, solo quarantasei millesimi di vantaggio sul secondo, Carlos Sainz, sorprendentemente veloce sulla pista di casa. Nella seconda sessione, però, è proprio lo spagnolo a mettersi al comando della classifica, mentre Verstappen scivola in quinta posizione, complici anche le interruzioni causate, tra l’altro, anche dal compagno di squadra Sergio Perez. La Ferrari si prende più di due decimi sulla Red Bull che, vero, non brilla sul giro veloce, ma ha ancora dei grandi assi nella manica sul long run, dove Verstappen brilla.

“Abbiamo provato diverse mescole e diverse configurazioni per l’ala anteriore, per capire quale sia la soluzione migliore. Monza si è rivelata, come sempre, una pista complicata, ma da parte mia probabilmente avrei dovuto far meglio – ha ammesso il due volte campione del mondo – dobbiamo analizzare alcune cose, nei passaggi dalla bassa all’alta velocità, però ho fiducia nella squadra: ci arriveremo. Ci sono state delle interruzioni nelle prove libere due e ho faticato a trovare il ritmo giusto, c’è ancora del lavoro da fare. Il long run è andato abbastanza bene, nella simulazione qualifica sono rimasto bloccato, ma qualche idea ce la siamo fatta”.