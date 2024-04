Formula 1 | Partenza GP Cina, nuova sfida tra Leclerc e Sainz al via [VIDEO]

Formula 1 GP Cina – Nuovo capitolo della sfida tra Carlos Sainz e Charles Leclerc che ha animato l’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Subito dopo il via della gara di Shanghai, il monegasco si è difeso in modo “aggressivo” sul compagno di squadra, portando quest’ultimo verso l’esterno in curva 1.

Una manovra di fatto “restituita”, dopo quanto avvenuto nella Sprint, che però ha favorito gli inseguitori, George Russell in primis, dato che l’inglese ha avuto l’opportunità di superare entrambi uscendo da curva 2. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara in Cina al quarto posto, davanti proprio all’altra SF24 dello spagnolo. Prossimo appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Miami, primo appuntamento mondiale che si terrà sul suolo statunitense (successivamente, il Circus, farà tappa anche ad Austin e Las Vegas).