F1 | Red Bull, Perez ancora fuori pista alla Parabolica

Sergio Perez resta costante a Monza, occupando in entrambe le sessioni di prove libere la terza posizione in classifica. Il messicano, però, ritrova costanza anche negli errori: mancano pochi minuti sul cronometro delle FP2 quando la sua Red Bull finisce a muro in Parabolica. Danni per fortuna non così gravi, come ha raccontato lo stesso messicano a fine sessione, ma di certo c’è del lavoro in più da fare in casa Red Bull, che continua ad andar forte sul passo gara, ma ha ancora qualche incertezza sul giro veloce. Dubbi che una sessione – quella prima della qualifica – potrà certamente risolvere, ma nonostante questo, e l’errore, Perez resta fiducioso per il weekend.

“Ho avuto un po’ di sottosterzo all’uscita, ho cercato di tenere la macchina in pista e pensavo di avere tutto sotto controllo. Poi ho toccato la ghiaia ed è finita – ha raccontato il messicano – non sembra un danno esagerato, anzi, non abbiamo neanche perso molto tempo, nulla di grave. Guadando al lato positivo, la macchina va bene, mi sento a mio agio e penso che siamo in una buona posizione per il resto del weekend. Credo che sia stato uno dei venerdì migliori della stagione, per noi: abbiamo lavorato sodo e abbiamo trovato delle regolazioni positive per la vettura, speriamo di far bene domenica”.