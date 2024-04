F1 | Mercato piloti, Perez predilige un progetto a lungo termine

Il 2024 deve rappresentare l’anno del riscatto per Sergio Perez. Il messicano infatti è reduce da un 2023 difficile dove, eccezion fatta per le primissime gare del campionato, non è riuscito a reggere il passo del compagno di squadra Max Verstappen rischiando addirittura di essere sopravanzato nel finale di stagione da Lewis Hamilton nel Mondiale piloti. Nonostante le criticità riscontrate, iniziate con la rimonta subita a Miami da Max Verstappen che vinse rimontando da centro gruppo, Checo è riuscito a conservare la piazza d’onore chiudendo un anno complicato con il massimo risultato possibile.

Archiviato il 2023, Perez ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione essendo l’unico fino a questo momento a portare sempre a traguardo la Red Bull. Se si esclude la gara dell’Albert Park conclusa al quinto posto, dove Verstappen è stato costretto al ritiro per problematiche legate all’impianto frenante, Checo è sempre andato a podio ed attualmente occupa il secondo posto nel Mondiale piloti alle spalle del campione del mondo in carica.

Con ottimi risultati il messicano dovrebbe riuscire a strappare il rinnovo dalla Red Bull, ma per quel che riguarda il proprio futuro preferirebbe puntare ad un contratto biennale per poter programmare al meglio i prossimi anni che coincideranno con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit in vigore dal 2026.

“Penso che abbia molto senso che il mio prossimo contratto sia di almeno due anni, perché le regole cambiano molto per il 2026 – ha dichiarato Perez, intervistato da ESPN Mexico – Penso che per una squadra oggi non abbia alcun senso assumere un pilota per un anno e lasciare aperta la porta aperta, giusto? Soprattutto ci saranno molti sviluppi l’anno prossimo, a metà anno, quindi è importante far parte di un progetto a lungo termine”.