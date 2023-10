Formula 1 | GP Messico, tutti assolti dopo le investigazioni tranne Sargeant

E’ finita con un nulla di fatto tutta la scia delle investigazioni post qualifiche del Gran Premio del Messico. In particolare, sono stati chiamati dai commissari Verstappen, Alonso, Russell, Hamilton, Zhou e Sargeant. I primi tre hanno dovuto rispondere in merito allo stop alla fine della pit-lane, mentre il campione inglese e l’americano per quanto concerne il rispetto del regime di bandiera gialla. Max, Fernando e Geroge sono stati assolti, così come Hamilton, mentre il cinese invece è stato multato di 500 euro per aver superato i limiti di velocità in corsia box. Il pilota della Williams è stato penalizzato con dieci posizioni in griglia di partenza per non aver rispettato le gialle quando si è girato Alonso, mentre il team multato di 20.000 euro per il carrello lasciato in mezzo alla corsia d’uscita, colpito da Tsunoda in Q2.

SENTENZA SU IMPEDING PIT-LANE (VERSTAPPEN, ALONSO E RUSSELL)

Gli Steward hanno ascoltato Max Verstappen, George Russell e Fernando Alonso, i rappresentanti delle squadre, il Direttore di Gara e i Direttori Sportivi delle monoposto, e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/smistamento, i video e le prove video in vettura. Gli Steward hanno notato in particolare le manovre dei tre piloti e hanno anche notato che diverse altre monoposto hanno rallentato all’uscita dei box o nella corsia dei box che porta alla linea della Safety Car 2. I Commissari Sportivi ritengono che l’intera serie di situazioni sia avvenuta come diretta conseguenza dell’implementazione del tempo minimo sul giro tra Safety Car 2 e Safety Car 1, progettato (correttamente, a nostro avviso, nota della FIA) per evitare pericolosi rallentamenti delle vetture sul circuito durante le qualifiche.

Notiamo che ci sono requisiti opposti per i piloti, in quanto devono rispettare il tempo minimo e cercano di creare distanze gestibili rispetto alle monoposto che precedono, ma sono anche tenuti a evitare di fermarsi inutilmente all’uscita dei box o di guidare lentamente senza un motivo valido. È stato inoltre notato in particolare che il Direttore di Gara ha accettato l’esistenza di questi requisiti contrari. Tutte le parti, compresi gli Steward, sono fermamente convinti che sia meglio che le vetture vadano lentamente in pit-lane piuttosto che in pista, laddove la situazione sarebbe molto più pericolosa. Riteniamo che, nel complesso, tutti i piloti coinvolti in queste situazioni abbiano agito in buona fede e dando priorità alla sicurezza. Accettiamo anche che la Direzione Gara abbia adottato l’approccio corretto nell’applicare il tempo minimo sul giro. È auspicabile che venga trovata una soluzione migliore per l’uscita dei box, tuttavia in questa fase non c’è una soluzione. Alla luce di quanto sopra non viene intrapresa alcuna ulteriore azione.

