Formula 1 | Ferrari, Vasseur più ottimista di Leclerc prima della pole position

Incredibile quanto accaduto nelle qualifiche del Messico. La Ferrari ha conquistato tutta la prima grazie alla pole position di Charles Leclerc, la ventiduesima della sua carriera, la seconda consecutiva e alla prestazione bellissima di Carlos Sainz, staccato di soli 67 millesimi. Un risultato molto inaspettato, con le due SF-23 che sembravano un po’ più in difficoltà, ma quando contava davvero i due cavallini sono riusciti a fare, entrambi, un grandissimo giro. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ha commentato così subito dopo le qualifiche.

“Ero più ottimista di Charles stamattina – ha detto il francese a Sky. Ha avuto un ottimo primo giro, ma era difficile predire quale fosse il risultato, dipendeva da come gli pneumatici arrivavano all’ultimo settore con il degrado. Abbiamo preso dei rischi partendo con le medie, avevamo un set in più degli altri. I piloti poi sono riusciti a mettere a punto la loro guida, gestendo le gomme nelle ultime curve. Non sarei onesto se dicessi di essere sicuro di questo risultato, ma stamattina eravamo in una buona forma, quindi le prime due posizioni erano comunque molto vicine”.

“Per fare la pole position devi essere perfetto, nelle prime curve avevamo un vantaggio e abbiamo cercato di non spingere troppo nella prima parte. Domani sarà un’altra storia, ma è sempre meglio partire davanti che indietro, preferisco la prima fila, e poi in Messico bisogna anche pensare alle temperature di motori e freni. Il passo gara non era male, ma è stata più una gestione del giro di raffreddamento, vedremo cosa riusciremo a fare”.