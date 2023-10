Formula 1 | Mercedes, Russell spera di rimontare in gara

Anche per George Russell è stata certamente una giornata no. Il pilota della Mercedes ha chiuso la qualifica in ottava posizione, ma i risultati incostanti della W14 hanno avuto la meglio anche sulla sua vettura, oltre che su quella di Hamilton. Evidentemente la monoposto soffre le caratteristiche uniche del tracciato del Messico, e il passo gara, vero punto di forza delle Frecce Nere potrebbe non bastare. L’inglese tra l’altro ha rischiato di essere penalizzato per impeding in pit-lane, ma l’ha scampata così come Verstappen e Alonso.

“E’ stato un peccato, perché abbiamo mostrato segnali incoraggianti ma non siamo riusciti a dimostrarlo quando contava davvero – ha ammesso Russell. Ci è mancata costanza, perché in alcuni tentativi eravamo forti, in altri noi, e quindi eravamo un po’ confusi dal quadro generale. Nell’ultimo giro avevamo un set di gomme nuove e abbiamo provato qualcosa di diverso nel giro di lancio ma non ha funzionato, e le gomme non erano nella giusta finestra. Sarà dura in gara, perché dovremo gestire i freni e anche le temperature della power unit sono una sfida. Siamo qui con l’aspettativa di essere competitivi e spero che potremo fare dei progressi in gara, ma non sarà facile”.