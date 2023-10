GP Messico | Mercedes, Wolff deluso dal risultato in qualifica

Sabato deludente per la Mercedes in Messico. Hamilton e Russell si sono qualificati rispettivamente in sesta e ottava posizione, e il team anglo/tedesco non sa cosa aspettarsi dal passo gara avendo cambiato il set-up delle due W14 dopo le prove libere di venerdì, laddove si è provato il long run con discreti risultati. I due piloti sono anche stati assolti da due investigazioni diverse, ma la rimonta sulla carta non dovrebbe essere troppo proibitiva, considerando anche qualche vettura non propriamente nella sua solita posizione come quella di Ricciardo.

“Sesta e ottava posizione non possono soddisfarci – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. E’ meno di quanto ci aspettassimo, non siamo riusciti a mettere insieme i tempi sul giro quando contava davvero. La Ferrari ha fatto un salto enorme tra Q2 e Q3, e durante la sessione abbiamo visto quanto i distacchi fossero ristretti. Con l’ultima gomma nuova siamo stati troppo lenti, forse gli pneumatici erano troppo freddi. Siamo comunque a tre decimi dalla pole position, ma il distacco sembra più ampio vista la posizione di partenza. Il ritmo di venerdì era buono, ma non sappiamo se riusciremo a confermarci anche in gara dopo le modifiche all’assetto. L’unico obiettivo sarà quello di finire in una posizione migliore rispetto a quella di partenza”.