F1 | Red Bull, Verstappen pronto a lottare per la vittoria dalla seconda fila

Max Verstappen è costretto a cedere, ancora una volta, la pole position a Charles Leclerc. La qualifica di Città del Messico ci ha regalato non pochi colpi di scena, con le Ferrari che sembravano quasi arrancare nelle prime due manche, e con un Ricciardo in grande forma. E’ stata una sorpresa, alla fine, quando le temperature si sono alzate e le Ferrari sono riuscite a prendersi la prima fila, staccando la Red Bull di pochi centesimi. Verstappen scatterà così dalla terza posizione accanto al suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo; il suo piazzamento, però, è rimasto in sospeso a causa delle diverse investigazioni arrivate nel corso della qualifica. Verstpappen era infatti investigato, insieme a diversi altri colleghi, per aver causato un impeding all’uscita della pit-lane. Quasi tutti sono stati assolti.

“Ho fatto del mio meglio, ma oggi non è andata. C’è davvero poca aderenza su questa pista, a causa dell’altitudine, e non è facile spingere come farei di solito in qualifica. Non avevo il bilanciamento perfetto in Q3 e ho perso un po’ di decimi – ha spiegato il campione del mondo – in ogni caso, siamo comunque vicini alle Ferrari e quella di domani sarà una lunga gara. Mi sento fiducioso, ovviamente mi sarebbe piaciuto scattare dalla prima posizione, ma potremo comunque avere una buona scia fino a curva uno, vedremo come andrà a finire”.