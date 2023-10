Mercedes | Hamilton spara a zero sulla vettura: la W14 un vero incubo per tutto il weekend

Weekend fino a questo momento tutt’altro che positivo per Lewis Hamilton. Il campione inglese ha avuto problemi con la vettura sin da venerdì, e anche in qualifica non è riuscito a trovare il giusto feeling con la W14, da lui stesso vista come un incubo nel fine settimana del Messico. Il britannico mantiene la sesta posizione in griglia di partenza, avendola scampata in un’investigazione che però non ha portato alcuna penalità al sette volte iridato per presunta violazione della bandiera gialla in Q1. Adesso bisognerà vedere se la Mercedes sarà competitiva come sempre sul passo gara, o se in questa pista particolare affiorerà qualche grattacapo.

“Ho avuto problemi con la macchina per tutto il weekend, è stato un incubo fin qui guidarla – ha ammesso Hamilton. Abbiamo provato a mettere insieme la prestazione pezzo per pezzo, modificando per bene alcune cose prima della qualifica, così da essere più soddisfatto del feeling con la vettura. Q1 e Q2 non sono andate male, ma la monoposto è davvero in pessime condizioni, non sono riuscito a portarla al massimo nell’ultimo giro. La gara sarà sicuramente una sfida, perché il surriscaldamento di gomme e freni sarà una chiave, e non sarà facile lottare con le vetture intorno a noi. Non so davvero cosa aspettarmi”.