Dopo la pausa invernale si torna finalmente in pista per il primo Gran Premio della stagione. In Bahrain inizia il mondiale 2024 di Formula 1, tutti a caccia di Max Verstappen, tre volte campione del mondo, il quale ha tra le mani una monoposto, la RB20, che vuole confermare le prestazioni strabilianti dello scorso anno, ma gli inseguitori non sono stati certamente a guardare negli ultimi mesi, e lo abbiamo visto nella prima simulazione passi gara della stagione. Torniamo quindi con la nostra consueta rubrica del venerdì, anche se in questo weekend (e anche nel prossimo) tutto è anticipato di un giorno per il Ramadan, e quindi per due appuntamenti sarà la nostra rubrica del giovedì.

Prove libere GP Bahrain, i tempi più veloci

Lewis Hamilton è stato il pilota più veloce della giornata con il tempo di 1:30.374, staccando di due decimi il compagno di squadra George Russell. La W15 sembra molto al limite con l’assetto, viaggia molto basse e il fondo incandescente visto specialmente sulla Mercedes del giovane inglese fa capire come a Brackley stiano cercando davvero una prestazione che possa ribaltare le ultime due stagioni negative. Difficoltà per Verstappen, sesto, e Leclerc, nono e mai davvero in grado di completare un giro veloce nel momento in cui ne aveva effettivamente bisogno, mentre Sainz si è portato a casa il quarto tempo. Anche Norris con la McLaren, così come Charles, non è riuscito a mettere insieme un giro pulito.

Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle libere in Bahrain

La Pirelli ha portato le tre mescole più dure per il Gran Premio del Bahrain, ossia C1, C2 e C3, rispettivamente dura/bianca, media/gialla e soft/rossa. Nei long run che abbiamo seguito, più o meno negli ultimi venti minuti della seconda sessione di prove libere, hanno tutti simulato la prima parte di gara, che vedrà i piloti impegnati con il compound più performante C3, ma che inevitabilmente durerà meno, e così come lo scorso anno, molto probabilmente si passerà direttamente alle dure saltando il lavoro con la gomma gialla, che come dichiarato anche da Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, ha un raggio d’azione di diversa interpretazione e probabilmente non consono alle caratteristiche del circuito del Bahrain per quanto concerne appunto un Gran Premio.

Gran Premio Bahrain, i tempi nella simulazione gara

Sulla simulazione passo gara, Verstappen sembra essere in linea di massima il più veloce, ma è da notare come non sia in alcun modo dominante come nella passata stagione. Chiaramente sono soltanto prove libere, ma sarebbe un sollievo per la Formula 1 avere una vera e propria bagarre in pista, anche perché i tempi degli altri sono molto in linea con quelli della Red Bull, seppur complessivamente un pelo più lenti, ma niente di così stravolgenti. C’è da notare come tutti i piloti, eccezion fatta per Perez, abbiano gestito i primi giri per avere un ritmo costante nel corso dello stint, mentre il messicano ha forzato all’inzio per poi andare a perdere progressivamente. Chiaramente non badate troppo ai giri di cool down, ossia di raffreddamento (indicati nella tabella con il corsivo, ndr), sono cose che in gara non potremo mai vedere, non con questa frequenza quantomeno.

Analisi simulazione gara nel Gran Premio del Bahrain

Ferrari, Mercedes e McLaren hanno dimostrato di avere quindi nel complesso un ottimo passo gara, e non renderanno la vita facile al tre volte campione del mondo, il quale si è lamentato per tutta la giornata per dei problemi al cambio, non aveva la reazione voluta in fase di cambio marcia, né in scalata, né in progressione. Evidentemente c’è da lavorare in tal senso, ma forse c’è anche una consapevolezza, ossia come la Red Bull RB20 non sia più così dominante come lo scorso anno. E’ forse una speranza più che una cosa fattuale, ma non perché non vogliamo che vinca la squadra anglo/austriaca, ma perché non vogliamo assistere a un mondiale così chiuso come quello del 2023, la Formula 1 e i suoi appassionati si meritano ben altro.

