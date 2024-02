Giornata impegnativa per Charles Leclerc, soltanto nono al termine delle prove libere in Bahrain, non per via di mancanza di competitività della Ferrari ma per non essere riuscito a mettere insieme un giro pulito nel momento della simulazione qualifica. Il monegasco infatti ha cercato il limite a più riprese, una consuetudine per poi preparare al meglio la Q3 di domani (scenari inimmaginabili permettendo, ndr). Sui long run sembra che la sfida con Mercedes e McLaren sia piuttosto aperta, mentre Verstappen, pur essendo comunque molto più vicino rispetto al 2023, pare averne ancora un filino in più.

Ferrari, Leclerc: “Nessuna sorpresa negativa”

“Sarei stato sorpreso se non fossi stato vicino agli altri – ha ammesso Leclerc. Mi aspettavo di essere lì vicino, ma il vero punto interrogativo ad oggi è la Red Bull: non so quanto saranno davanti rispetto agli altri, ma certamente sarebbe una sorpresa se non avessi la possibilità di dare lotta agli altri. Non c’è molto altro da dire se non che è ancora difficile definire il nostro livello di competitività. È stato comunque bello salire in macchina e iniziare a confrontarsi con gli altri dando per davvero il via alla stagione. Abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, specie in termini di bilanciamento. Sono curioso di vedere in quale posizione ci troveremo domani”.