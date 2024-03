Formula 1 | La Ferrari ha risolto i problemi del 2023

C’è tanto ottimismo in casa Ferrari per come è iniziato il campionato. O meglio, la prima gara è ancora da disputare, ma le sensazioni sulla SF-24 sono molto buone. Badate bene, la vettura non è ancora in grado di vincere in scioltezza (o almeno così pare), però è sicuramente una base incoraggiante sulla quale poter lavorare nel corso della stagione, in netta contrapposizione con le enormi difficoltà dell’anno scorso. Frederic Vasseur, team principal della Rossa è stato ospite di Sky Sport nel Paddock Live Show di ieri, ed è sembrato molto ottimista in merito al futuro.

Ferrari, Vasseur: “Abbiamo corretto i problemi della SF-23”

“E’ andata abbastanza bene nel complesso – ammette Vasseur. E’ ancora difficile avere un quadro chiaro delle prestazioni al momento: stamattina eravamo tutti abbastanza vicini, in un decimo circa, e questo vuol dire due chili e mezzo di carburante, per cui è molto complicato dare un giudizio certo adesso. Nei long run sia Carlos che Charles sono andati piuttosto bene, ma concentriamoci su noi stessi cercando di migliorare il potenziale che abbiamo, domani vedremo. Non è necessario sacrificare la qualifica per andare meglio in gara: abbiamo corretto i problemi principali della vettura 2023, ossia degrado e sensibilità a vento e altri fattori esterni, e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione chiara visto il vento forte che c’era in pista, siamo cresciuti”.

“La prestazione pura è un’altra cosa, ma prima di domani non avremo certezze. Abbiamo fatto un buon passo nella giusta direzione già lo scorso anno, nella seconda parte, in merito al vento. Siamo ripartiti su quella base ed è positivo, perché è molto difficile sviluppare una macchina quando non la senti, mentre adesso abbiamo un quadro chiaro, sappiamo come migliorarla. Prima fila domani? Vediamo, non so cosa sia successo a Max oggi perché me lo aspettavo più veloce, sono rimasto un po’ sorpreso, però il passo gara è stato forte, un po’ più veloce degli altri e credo che domani andrà bene anche in qualifica. Dopo di lui tutti eravamo molto vicini, c’erano quattro o cinque team in meno di un decimo, diventa impossibile prevedere come finirà perché magari qualcuno viaggiava con più o meno carburante, 20 chili di benzina equivalgono a otto decimi, sono tanti”.