Formula 1 | McLaren, Piastri: “Siamo competitivi in tutte le configurazioni”

Inizio incoraggiante per la McLaren, che in Bahrain può sorridere dopo le prove libere del giovedì grazie anche alla quinta posizione di Oscar Piastri. L’australiano si è trovato a proprio agio con la vettura sia sul giro secco che nei long run, come dimostrano anche i tempi. Con elevato carico di carburante, il giovane pilota del team di Woking ha di fatto girato meglio, nel complesso, della Ferrari, ma la sensazione è che la MCL38 non sia del tutto al livello della SF-24, ma molto, molto vicina nelle prestazioni.

McLaren, Piastri chiude al quinto posto nelle PL2

“È stata una buona sessione – ammette Piastri. Credo fossimo piuttosto competitivi sia sul giro secco che nella simulazione passo gara. Sarà interessante vedere cosa accadrà domani, ma penso che sia stata una giornata piuttosto solida nel complesso. Ero soddisfatto della mia guida, abbiamo ottenuto delle buone informazioni durante la sessione. Sono curioso di sapere come sarà la griglia di partenza una volta che tutti hanno tirato fuori il massimo dalle loro vetture, ma siamo più o meno consapevoli della nostra forza, siamo dove ci aspettiamo di essere, ossia in una buona posizione per domani”.