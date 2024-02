F1 | Red Bull, Verstappen: “Non sono preoccupato”

Bahrain – Inizio complicato per Max Verstappen con la RB20, stranamente fuori dalla top 3 della classifica di entrambe le sessioni di libere a Sakhir. E’ ormai una consuetudine vedere l’olandese davanti a tutti, ma sembra che in casa Red Bull più di qualcosa non stia funzionando nel verso giusto – scandali sul team principal a parte. Nella sessione inaugurale della stagione, il tre volte campione del mondo riesce solo a segnare il sesto miglior tempo, e diverse sono le lamentele in radio, sopratutto sulla scalata nelle marce non proprio lineare. Sembra lontani i sorrisi soddisfatti di Lambiase visti durante i test: i problemi restano anche nelle FP2, stavolta sul bilanciamento vettura.

Verstappen: “Non sono preoccupato, per ora ci concentriamo sul nostro lavoro”

E’ presto, però, perché gli avversari possano cantar vittoria: seppur non dominante come nelle passate stagioni, Verstappen continua ad essere il più veloce nella simulazione gara.

“Le sessioni di libere di oggi non sono state perfette, ma non eravamo nemmeno così lontani. Le simulazioni di passo gara erano buone, ma penso che in quell’area possiamo fare ancora meglio. Ci sono stati alcuni problemi di bilanciamento su cui abbiamo bisogno di lavorare, ma tutto sommato sono felice delle condizioni della vettura – ha confermato l’olandese a fine giornata – l’obiettivo di oggi era trovare quel punto di equilibrio per bilanciare perfettamente la vettura, c’è qualche problema tra anteriore e posteriore, ma nulla di grave. Le performance in qualifica sono importanti e ci assicureremo che la macchina sia pronta per domani. Non sono molto preoccupato dal distacco dalla prima posizione e non mi preoccupo degli altri, per ora ci concentriamo su di noi. Le qualifiche saranno abbastanza serrate, ma proveremo a lottare per la pole domani”.