F1 | GP Bahrain, risultati libere 2: Mercedes fa la voce grossa con Hamilton e Russell

F1 GP Bahrain risultati libere 2 – Pomeriggio di lavoro ricco di sorprese a Sakhir, teatro del primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nell’ora di attività “serale” di questo primo giovedì stagionale, Lewis Hamilton e George Russell si sono issati al comando della graduatoria generale dei tempo, fermando rispettivamente i crono di 1’30″374 e 1’30″580, appena 80 millesimi più rapido dell’Aston Martin di Fernando Alonso, posizionata con il terzo crono.

Mercedes, a conferma di quanto emerso nei test, ha mostrato un buon bilanciamento sia sul giro secco che sul passo gara, rivelandosi veloce e competitiva in tutte le condizioni di utilizzo della W15. Una condizione importante che la scuderia anglo-tedesca cercherà di confermare anche nella qualifica di domani.

Libere GP Bahrain, grande equilibrio nelle simulazioni gara

Con il quarto crono si è classificata la prima Ferrari di Carlos Sainz, lontano circa tre decimi e mezzo dalla leadership di Hamilton, seguito a ruota da Oscar Piastri, Max Verstappen e Nico Hulkenberg, chiaramente con una Haas già in modalità qualifica per quello che riguarda la mappatura del motore.

Diversa e più curiosa invece la situazione dell’olandese della Red Bull, ancora non felice del bilanciamento e in cerca del miglior feeling con la RB20, soprattutto sul giro secco. Lance Stroll si è classificato ottavo, mentre Charles Leclerc – autore di un errore nel proprio time-attack – e Sergio Perez hanno chiuso la top dieci di questo giovedì di lavoro in Bahrain. Da segnalare che le simulazioni gara, svolte negli ultimi venti minuti della sessione, hanno evidenziato un grande equilibrio tra tutti i top team, Red Bull compresa.

Domani la bagarre per la pole position

Qualcosa di estremamente interessante e inatteso alla vigilia che – scombussolamenti a parte – potrebbe regalare a tifosi e appassionati un proseguo di week-end emozionante e ricco di sorprese. Appuntamento alle 13.30 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno alle 17.00 ora italiana.