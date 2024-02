Bahrain – Sergio Perez sembra non essere sorpreso dalle performance dimostrate dalla RB20 nella prima giornata di libere a Sakhir. Il messicano – così come il compagno di squadra Max Verstappen – è rimasto più che mai lontano dal vertice della classifica: solo dodicesimo nella prima sessione di libere, decimo invece al calare della notte nelle FP2. Distacco importante, ben sette decimi, dal leader Lewis Hamilton, che sembra invece aver ritrovato il feeling perso con la sua Mercedes. La vettura campione del mondo sembra peccare di dati ed elementi in tema di bilanciamento, confermando le sensazioni del messicano al termine dei test. Per lui l’esito del weekend non è così scontato.

Perez: “Sapevo che non eravamo davanti di un secondo”

“Credo che queste due sessioni siano state cruciali e molto interessanti: ci sono ancora tante aree da esplorare della vettura che non siamo riusciti a guardare durante i test, per cui ne abbiamo approfittato oggi per esplorare la parte meccanica del bilanciamento. La cosa buona sta nel fatto che qualsiasi modifica fatta per il giro secco sembra avere delle buone ripercussioni sui long run. Abbiamo un solo obbiettivo: rendere la vettura più bilanciata, solo così saremo pronti per la qualifica e la gara. Ci aspettavamo questa giornata. Ho sentito tanta gente dire che eravamo davanti di un secondi nei test: la cosa mi ha fatto sorridere, perché conoscevo la realtà. I nostri avversari sembrano molto competitivi, sarà un venerdì sera infuocato”.