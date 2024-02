F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Possiamo lottare per la Q3”

Bahrain – Daniel Ricciardo li ha definiti i primi “cinque minuti di celebrità” per la Racing Bulls – nuovo nome del team di Faenza – ma di certo quella prima posizione avrà fatto tornare il sorriso alla Honey Badger a cui tutto il paddock è affezionato. Complici le condizioni della pista e la mescola più morbida, l’australiano ha segnato il miglior tempo della prima sessione di libere, seguito a poca distanza da Yuki Tsunoda in quarta posizione. Le FP2 – sessione più rappresentativa delle condizioni di qualifica e gara – ha visto i due scendere addirittura fuori dalla top ten, con Ricciardo in dodicesima e Yuki in quindicesima posizione, ma le sensazioni sembrano comunque essere positive: di certo la VCARB01 sembra essere più che un passo avanti rispetto alla precedente vettura marchiata AlphaTauri.

Ricciardo: “Sono ottimista, possiamo ambire alla top 10”

“È stata una buona giornata e un buon test per noi. Abbiamo avuto i nostri cinque minuti di celebrità nella prima

sessione ma, per quanto sia stato bello vedere il mio nome davanti a tutti, sapevamo che non molti team

avevano montato le morbide nelle FP1 e che solo nella seconda sessione avremmo avuto un quadro reale della

nostra situazione – ha ammesso Daniel – nella prima sessione, con il sole, c’è molto da tenere in considerazione per il nostro bel risultato; ma le condizioni della pista cambiano tanto la sera. Abbiamo apportato delle modifiche dopo le FP1 e credo che si possa fare ancora meglio, non vedo l’ora di analizzare i dati. Sono ottimista, perché sappiamo quali sono le aree in cui migliorare per tirare fuori delle migliori performance e se riusciremo a mettere tutto insieme, potremo lottare

per la Q3 domani e per i punti nella gara di sabato. Vedremo se riusciremo a stare in Top 10”.

Più cauto, invece, Tsunoda: “Non siamo dove vorremmo essere”

“Oggi non è stata una giornata facile e non siamo ancora dove vorremmo essere. È normale dopo il primo giorno

di prove, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Anche se al momento credo sia difficile puntare alla Q3, sono

fiducioso: cercheremo di ribaltare la situazione in tempo per le qualifiche di domani. Adesso abbiamo tante cose

da analizzare, ma il nostro obiettivo rimane quello di entrare in Top 10 domani e sarebbe fantastico”.