F1 | Aston Martin, Stroll: “La vettura risponde bene”

Bahrain – Nella prima giornata di prove libere Lance Stroll fa letteralmente dei passi avanti tra la prima e seconda sessione di prove libere, non solo in termini di performance, ma anche in classifica. Quattordicesimo nelle FP1, il canadese ha lavorato insieme alla squadra per modificare il set-up della vettura: nelle FP2 Lance risale in ottava posizione. Piazzamenti da prendere con le pinze, certo, visto che solo la qualifica darà un reale quadro delle performance in pista.

Stroll: “Abbiamo fatto dei passi in avanti”

“Tutto sommato, è stata una buona giornata qui in Bahrain. Credo che abbiamo fatto dei passi avanti nelle FP2, la vettura ha risposto bene alle modifiche apportate al set-up. Non ho ancora esaminato i dati della simulazione gara, ma la vettura sembrava andar bene, il che è positivo. Ovviamente, siamo ancora all’inizio e non conosciamo i carichi dei nostri avversari. Ne sapremo di più durante le qualifiche e la gara”.