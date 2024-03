Formula 1 | La Mercedes tira un sospiro di sollievo dopo le libere in Bahrain

Si tira un sospiro di sollievo in casa Mercedes dopo la prima giornata di libere in Bahrain. C’era preoccupazione a Brackley per la mancanza di ritmo della W15 sul giro secco, visto che nei test della settimana scorsa sia Hamilton che Russell hanno trovato grandi difficoltà in tal senso. Ieri le cose sono andate diversamente, e i due inglesi si sono piazzati davanti a tutti al termine delle PL2. Molto probabilmente la modalità motore usata dalla squadra anglo/tedesca è stata più “aggressiva” rispetto alla concorrenza, ma questo lo possiamo valutare eventualmente per la simulazione passo gara più che per il giro secco. Comunque sia, i lavori sono iniziati molto meglio rispetto alle ultime due stagioni, ricordando come 12 mesi fa, all’apertura del mondiale, la Mercedes decise di fatto di accantonare il progetto che aveva appena portato in pista per la prima gara del 2023.

Mercedes, Shovlin: “Tanto lavoro al simulatore prima del Bahrain”

“Dopo il test eravamo molto preoccupati per il nostro ritmo sul giro singolo – ammette Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Sia Lewis che George sono stati al simulatore in questa settimana prima di tornare in Bahrain, e sembra che siamo migliorati visto quanto accaduto oggi. Non ci facciamo prendere dall’entusiasmo, c’è ampio margine di manovra tra le varie modalità motore e i carichi di carburante, e questo può far sì che diverse vetture riusciranno a trovare tempo sul giro in qualifica”.

“E’ tuttavia incoraggiante vedere migliorato il quadro che avevamo dopo i test della settimana scorsa. Anche i dati sui long run ci confortano: Verstappen è davanti, comodamente, lo abbiamo visto già qualche giorno fa, ma dietro di lui sarà una battaglia serrata per i due posti restanti del podio. Sappiamo che c’è molto da fare sul piano del bilanciamento, siamo ancora agli inizi con la W15 e stiamo imparando come ottenere il miglior tempo in ogni singolo giro, è già un qualcosa di molto diverso rispetto agli ultimi due anni che siamo stati qui”.