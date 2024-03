F1 | Sauber, Zhou: “Le FP2 non hanno mostrato il nostro vero potenziale”

Bahrain – La classifica sembra non dare ragione alle performance della Sauber, ma Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sembrano più che positivi per l’esito della prima qualifica della stagione. E’ il finlandese ad avvicinarsi di più alla parte alta della classifica, mettendosi in decima posizione nelle FP1, più che altro un proseguo dei test della scorsa settimana. Nella seconda sessione Bottas scivola in diciassettesima posizione: c’è ancora molto lavoro da fare, ma le speranze sembrano alte per il resto del weekend.

Bottas: “Per ora concentriamoci sulle qualifiche”

“E’ stato bello cominciare finalmente la stagione con la prima sessione di libere dell’anno. Abbiamo imparato molto durante i test della settimana scorsa, lavorando sodo al bilanciamento della vettura; c’è ancora del lavoro da fare, però, specialmente sul giro secco. Sarà questo il nostro obbiettivo e su questo ci concentreremo nell’ultima sessione di libere. Sembra che siamo comunque molto vicini ai nostri avversari, ci giocheremo le qualifiche per pochi decimi”.

Zhou: “Le FP2 non hanno mostrato il nostro vero potenziale”

“E’ stato bello tornare in pista per una sessione ufficiale. Le condizioni di oggi erano molto differenti da quelle riscontrate durante i test, cosa che ha reso il tutto più interessante. Abbiamo avuto qualche problema in mattinata, ma il pomeriggio è andato molto meglio e siamo riusciti a completare il nostro programma – ha dichiarato il cinese, quindicesimo e diciannovesimo rispettivamente nelle FP1 e FP2 – ora dobbiamo concentrarci per le qualifiche: è difficile predire la classifica reale, perché le FP2 non hanno mostrato il nostro reale potenziale e, allo stesso tempo, non conosciamo il potenziale dei nostri avversari. Credo che saremo tutti molto vicini”.