F1 | Ferrari, Sainz con il quarto tempo nel ventoso Bahrain

Quarta posizione per Carlos Sainz al termine della sessione pomeridiana/serale delle prove libere in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha avuto tante difficoltà per via del forte vento che da qualche giorno spira su Sakhir, e questo ha ovviamente cambiato anche il comportamento delle vetture. Nel complesso comunque, c’è ancora del potenziale da tirare fuori dalla SF-24 per quanto concerne il giro secco, mentre sul passo gara, pur essendo dietro alla Red Bull, la sensazione è che il gruppo alle spalle di Verstappen sia più compatto che mai, così come lo stesso campione olandese potrebbe non avere vita facilissima come nella quasi totalità della scorsa stagione.

Ferrari, Sainz: “Sarà un weekend interessante”

“E’ andata bene – ha ammesso Sainz. Era piuttosto complicato perché c’era un vento molto più forte rispetto agli altri giorni qui in Bahrain, quindi è stato più complicato guidare la macchina rispetto ai test con questo vento. Abbiamo visto tante squadre competitive, la griglia sembra molto ravvicinata e dovrebbe essere un fine settimana molto interessante. Ovviamente non conosciamo i programmi dei nostri avversari, ma a livello di competitività direi che siamo dove ci aspettavamo di essere. Nel complesso il nostro giovedì è stato buono visto che abbiamo completato il nostro programma valutando a fondo le gomme. Ora è tempo di analizzare tutti i dati e prepararsi per le qualifiche. Saremo tutti molto vicini”.