Non si vuole fare ingannare George Russell, secondo nelle libere di ieri in Bahrain alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Per il giovane inglese infatti, Max Verstappen sarà comodamente leader del Gran Premio nonostante i problemini avuti nelle due sessioni del giovedì, anche perché sul passo gara non ha mostrato alcun segno di cedimento. Certo, non è apparso dominante come nel 2023, ma gli avversari ancora faticheranno a tenere il suo passo nell’arco di un’intera corsa. Comunque, la W15 sta lavorando bene, e c’è soddisfazione dunque nel box del team anglo/tedesco.

Mercedes, Russell frena: “Non lasciamoci ingannare dalle libere”

“Non ci lasceremo trasportare dall’entusiasmo dopo una giornata di prove – ha ribadito Russell. Il nostro ritmo qualifica sembrava forte, abbiamo fatto delle modifiche rispetto ai test e il miglioramento ha superato le nostre aspettative, ma alla fine ciò che conta è il passo gara. Verstappen sembra comodamente il più veloce, ma noi siamo lì con Ferrari, Aston Martin e McLaren, quindi probabilmente avremo una grande battaglia di fronte a noi. Siamo comunque soddisfatti di come sia andata la nostra giornata perché la vettura si comporta bene. Adesso dobbiamo capire da dove sono arrivati i principali miglioramenti e cercheremo di lavorarci su. Sabato sera vogliamo lottare per posizioni importanti”.