Mercedes | Hamilton frena gli entusiasmi: “Non siamo in lotta con la Red Bull”

Conclusa la prima giornata di prove libere del mondiale 2024 di Formula 1, ritroviamo là davanti a tutti il buon Lewis Hamilton, il quale si è piazzato al comando al termine della seconda sessione con il tempo di 1:30.374, staccando di due decimi il compagno di squadra Russell. Uno-due Mercedes dunque dopo appena due ore di weekend, questo non vuol dire assolutamente nulla, anche se il passo gara della W15 non è affatto male, ma non tale, secondo il sette volte campione del mondo, in grado di sfidare la Red Bull.

Hamilton: “Scioccante essere in prima posizione”

“Nella prima sessione c’era tanto vento e la pista era molto diversa rispetto ai test – ha ammesso Lewis. Non sapevamo dove ci saremmo posizionati rispetto agli altri, è un po’ scioccante essere primi, ma la seconda sessione di libere è stata positiva, la macchina andava bene ma non possiamo dare un giudizio certo. Sappiamo che c’è ancora molto da ottenere e il nostro ultimo long run ci dice che non siamo in lotta con la Red Bull. Nel complesso però sono molto più soddisfatto rispetto allo scorso anno, abbiamo apportato alcuni miglioramenti e la vettura sembra più da corsa, siamo sicuramente in lotta con la Ferrari, e credo anche con Aston Martin e McLaren. E’ sicuramente un’ottima base sulla quale partire, bisogna tenere la testa bassa e continuare a inseguire”.