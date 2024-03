F1 | Aston Martin, Fernando Alonso: “Non dobbiamo illuderci”

Bahrain – Fernando Alonso si dimostra essere uno dei piloti più costanti nella prima giornata di libere a Sakhir. Lo spagnolo si mette in quarta posizione nelle FP1, segnando il tempo più veloce con mescola gialla. L’Aston Martin ha differenziato il lavoro, concentrandosi sullo studio del comportamento della vettura con diverse mescole: nel pomeriggio, infatti, Fernando passa su mescola rossa, salendo in terza posizione a poco meno di tre decimi dal leader Lewis Hamilton.

Alonso: “Siamo soddisfatti del bilanciamento”

“Ci siamo concentrati sul nostro programma e sono felice del lavoro fatto. Abbiamo testato la mescola media durante le FP1, per poi concentrarci sulle soft nella seconda sessione. Abbiamo imparato molto su questa vettura, e insieme sperimentato variazioni del bilanciamento di cui siamo pienamente soddisfatti. E’ importante non illudersi troppo con queste classifiche: al momento ci sono ancora troppi fattori e variabili in gioco, ma sono positivo e non vedo l’ora di scendere in pista per le qualifiche”.