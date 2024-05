F1 | Analisi passi gara: Ferrari e McLaren volano a Imola, grandi difficoltà per Verstappen

Si sono appena concluse le prove libere del Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna. A Imola, Charles Leclerc è stato il pilota più veloce della giornata con la sua Ferrari SF-24: il pilota monegasco ha chiuso in 1:15.906, staccando di quasi due decimi un ottimo Oscar Piastri. Tra i big, sorprendono il settimo e ottavo posto di Verstappen e Perez, i quali non hanno molto feeling su questa pista a bordo delle Red Bull, e la cosa si confermerà anche nella simulazione passo gara che andremo ad analizzare tra poco. Il tempo di Norris è stato molto forte fino all’errore alla seconda curva della Rivazza, ma sarebbe stato tranquillamente, quantomeno, sui tempi del compagno di squadra.

Andiamo un po’ più sulla ciccia: Ferrari e McLaren hanno svolto dei passi gara strepitosi rispetto alla concorrenza. Come potete vedere dai tempi, Leclerc e Norris, entrambi su gomma media C4, sono andati via via migliorando, ma il monegasco è sembrato un attimo più veloce nella media generale dei giri compiuti. La sensazione è che la qualifica di domani sarà determinante e potrebbe consegnare una bella fetta di vittoria. Molto bene anche Piastri, il quale però ha girato con le hard C3, su tempi che comunque sono anche in linea con quelli del compagno di squadra. Bisognerà solo capire però se fosse con meno benzina, considerando che potrebbe aver simulato la seconda parte della corsa, un po’ come fatto dalla Mercedes, anch’esse sulle bianche nel mini long run disputato. Da rivedere, infine, Carlos Sainz, il quale non è sembrato a proprio agio.

Libere Imola: Verstappen nervoso

Fa specie, e molto anche, vedere un Max Verstappen così in difficoltà. Il tre volte campione del mondo, dopo le escursioni della prima sessione, si è ripetuto anche nella simulazione passo gara, andando lungo alla prima curva della Rivazza. Un olandese nervosissimo con tutti, non riesce a trovare aderenza e di conseguenza la vettura scivola che è una “bellezza”, specialmente nel secondo e terzo settore, dove paga un’eternità dalla Ferrari e anche dalla McLaren. Chiaramente è soltanto venerdì, ma la pista oggi ci ha detto come la SF-24 sembri funzionare bene anche nei confronti delle forti raffiche di vento in atto a Imola: la macchina non fa una piega ed è perfettamente incollata all’asfalto. Se il buongiorno si vede dal mattino…