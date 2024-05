F1 | Aston Martin, Alonso: “Che bello tornare al venerdì senza Sprint!”

Imola – Fernando Alonso è l’unico pilota attualmente in griglia ad aver corso ad Imola prima che il circuito venisse eliminato dal calendario di Formula 1 nel 2006 – lo spagnolo vanta qui anche una vittoria nel 2005. Proprio ad Imola l’Aston Martin porta i primi aggiornamenti della stagione e non c’era un miglior modo di testarli se non con un weekend tradizionale. Fernando non ha perso occasione di sottolinearlo, quasi stanco della routine delle Sprint Race; allo stesso tempo non si sbilancia sulla bontà del nuovo pacchetto, che ad Imola gli permette di tenere una stabile decima posizione in entrambe le sessioni.

“Che bello tornare ad un venerdì normale dopo due weekend di Sprint. Grazie alle due sessioni di libere siamo riusciti a fare abbastanza giri per testare gli aggiornamenti di questo weekend. Abbiamo molti dati da analizzare e sono sicuro che ci saranno molto utili. Per quanto riguarda la qualifica, so che il traffico sarà un fattore essenziale, dovremo cercare di azzeccare i tempi e ottenere un buon piazzamento per la gara di domenica”.