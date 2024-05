Ferrari | GP Imola, Leclerc: “Sembriamo competitivi e gli aggiornamenti funzionano”

Venerdì più che positivo per Charles Leclerc, al comando al termine delle prove libere a Imola. Davanti ai tifosi della Ferrari, il monegasco è stato il più veloce per quanto concerne il giro secco, staccando di quasi due decimi il primo inseguitore, ovvero Oscar Piastri su una McLaren graditissima conferma dopo l’exploit di Miami, e ricordiamo che anche l’australiano, da oggi, dispone del pacchetto completo di aggiornamenti. Tornando alla Rossa, Charles è ovviamente soddisfatto della sua giornata, con una SF-24 che sembra aver assorbito alla grande, quantomeno fino a questo momento, l’importante pacchetto evolutivo portato in riva al Santerno, e anche nella simulazione passo gara con gomma media, i tempi sono stati decisamente ottimi.

È stata una giornata positiva – ha ammesso Leclerc a fine giornata. Tutto è andato liscio e siamo riusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato. Per adesso sembriamo competitivi, anche se domani le condizioni cambieranno, soprattutto a causa del vento, e quindi dobbiamo prepararci. Gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese, e questo è un altro aspetto positivo. E oltre a tutto questo è stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune