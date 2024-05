McLaren | GP Imola: Norris preoccupa Ferrari e Red Bull

Lando Norris preoccupa Ferrari e Red Bull. Al termine della prima giornata di prove libere a Imola, il pilota della McLaren ha dimostrato di avere un gran bel passo gara. Non deve ingannare infatti il dodicesimo posto finale, perché ha abortito il giro veloce per un errore alla seconda curva della Rivazza mentre si trovava in una lotta a distanza con Leclerc per il miglior tempo di giornata. La MCL38, con l’aggiornamento di Miami, ha fatto davvero un grandissimo step in avanti, e anche in riva al Santerno è una delle candidate alla vittoria finale.

“Una buona giornata, anche se un po’ agitata sotto alcuni punti di vista – ha detto Norris. Avevamo un programma di test con alcune cose da provare dopo gli aggiornamenti portati a Miami, ed era importante per trovare il giusto ritmo. Allo stesso tempo però ci sono stati un paio di piccoli problemi che hanno reso difficile completare il nostro piano, è stata più dura di quanto pensassimo. Tuttavia la vettura si è comportata bene, penso che durante la giornata siano stati fatti dei miglioramenti e ne sono soddisfatto. Ancora un po’ di tempo prima che arrivi domani, penso che potremo avere una bella giornata”.